5.000 exclusieve flesjes Gouden Carolus speciaal voor 'Día de los Muertos'

04 november 2019

Brouwerij Het Anker in Mechelen heeft 5.000 exclusieve flesjes laten maken voor hun donker bier Gouden Carolus Classic. De flesjes werden speciaal gemaakt naar aanleiding van het Mexicaanse feest- en herdenkingdag Día de Muertos (Dag van de Doden, red.). “In 2018 lieten we de flesjes ontwerpen en hebben we ze geëxporteerd naar Mexico. Speciaal voor deze feestdag”, luidt het bij de Mechelse brouwerij. “Omdat de flesjes er zo goed werden onthaald en er ook lokaal heel wat vraag naar was, hebben we de flesjes opnieuw uitgebracht. Deze keer exclusief voor Europa.”

Voor het ontwerp deed Het Anker beroep aan illustrator Bruno Vergauwen. Hij is geen onbekende voor de Mechelse brouwerij. Vorig jaar was hij nog de bedenker van het label op de Gouden Carolus Collector’s Edition 2018. Wie zelf zo’n exclusief flesje wil bemachtigen, kan ze kopen in een krat van 24x33 cl Gouden Carolus Classic. “Daarin zitten 23 normale flesjes en een exclusief flesje”, klinkt het nog. “Je herkent het krat aan de cover met hetzelfde design dan op de flesjes. De flesjes zelf zijn niet apart te koop.” Voorlopig zijn de flesjes enkel nog te koop in de drankenhandel. Vanaf woensdag liggen ze in de eigen shop op de brouwerij.