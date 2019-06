43-jarige schuldig aan afpersing van zwakbegaafde man TVDZM

12u50 0 Mechelen De rechters in Mechelen hebben een 43-jarige uit Bonheiden schuldig bevonden aan afpersing. De vrouw, die momenteel in transitie is naar een man, profiteerde van een zwakbegaafde Mechelaar (40). Die man had net een erfenis van ruim 170.000 euro ontvangen van zijn overleden zus.

Toen hij hier eind 2018 op café over vertelde, werd hij door de 43-jarige benaderd. “Beklaagde begon aan te pappen met het slachtoffer. De twee hadden een relatie maar tot zoenen of seksuele betrekkingen kwam het nooit”, klonk het vorige maand op zitting. “Het slachtoffer bleef wel cadeau’s kopen, restaurantbezoeken betalen en kocht hij zelfs een auto van 20.000 euro voor beklaagde.”

Na ruim zes maanden had de man er genoeg van. Kort daarvoor was hij in een auto gesleurd door beklaagde en nog twee andere mannen. Hierop stapte het slachtoffer naar de politie en diende hij klacht in. “Beklaagde zou hem kapot maken of naar de rechtbank stappen indien hij een zogenaamde gift van 100.000 euro niet zou overhandigen”, zei het parket nog op zitting. “De man moest ontsnappen door uit een rijdende wagen te springen.”

Het parket tilde zwaar aan de feiten en eiste een celstraf van drie jaar effectief, de verdediging betwistte de feiten. “Er is in die auto inderdaad een verbale discussie geweest maar er is nooit gedreigd”, aldus de advocate van de 43-jarige. De rechtbank ging niet in op de celstraf van drie jaar maar sprak we leen celstraf van achttien maanden met uitstel uit.

Ook de twee andere mannen werden schuldig bevonden aan afpersing. Zij kwamen er respectievelijk vanaf met een celstraf van zes maande met uitstel en een opschorting van straf. Aan de tegenpartij moet de 43-jarige een schadevergoeding betalen van iets meer dan 16.000 euro. Of er beroep zal worden aangetekend, is nog niet bekend.