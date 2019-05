34-jarige autodief opgepakt nadat hij met gsm van slachtoffer naar familielid belt TVDZM

29 mei 2019

14u52 0 Mechelen Een 34-jarige man uit Mechelen is opgepakt door de politie en aangehouden door de onderzoeksrechter na een opmerkelijk autodiefstal. Die vond afgelopen maandagavond al plaats maar het nieuws raakte nu pas bekend. De politie kon de dertiger inrekenen nadat hij had getelefoneerd met de gsm van het slachtoffer die nog steeds in de gestolen auto lag.

De dertiger ging er maandagavond omstreek 18 uur vandoor met de auto van zijn slachtoffer. “Die was in de Stenenmolenstraat zijn auto aan het in- en uitladen”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Plots ging de verdachte in de auto zitten en sloeg hij op de vlucht.” De politie werd verwittigd en ging in de achtervolging. Ter hoogte van de Jubellaan veroorzaakte de dertiger in zijn vlucht eerst nog een verkeersongeval. Hij reed met zijn spiegel tegen het achterlicht van een voertuig dat stond te wachten aan de verkeerslichten. In plaats van te stoppen en uit te stappen om de verzekeringspapieren in te vullen, reed de dertiger gewoon verder. “Het was pas later en op basis van de beschrijving van het voertuig en de aanwezige schade aan beide voertuigen dat de verdachte gelinkt kon worden aan het ongeval met vluchtmisdrijf”, aldus Van de Sande.

Telefoontje

Niet veel na de autodiefstal kon de politie hem uiteindelijk arresteren ter hoogte van het station van Vilvoorde. “Een familielid van het slachtoffer kreeg kort daarvoor plots een telefoontje van de gsm van de verdachte. Hij gebruikte de telefoon van het slachtoffer, die de gsm had achtergelaten in de auto”, gaat Van de Sande verder. “Ook onze collega’s kunnen het telefoongesprek volgen. Zijn verhaal was onsamenhangend maar toch konden we opmaken dat hij zich in Vilvoorde bevond.” De arrestatie gebeurde door de politie van Vilvoorde-Machelen. De dertiger was bijzonder zwaar onder invloed van alcohol. Volgens de politie kon er op dat moment geen enkel deftig gesprek worden gestart.

Na zijn arrestatie werd de man ter beschikking gesteld van het parket. De 34-jarige is geen onbekende voor het gerecht. Niet enkel voor eerder gepleegde feiten maar ook omdat hij geseind stond in een huidig gerechtelijk onderzoek. Na zijn arrestatie werd de man ter beschikking gesteld van het parket. Hij werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter en aangehouden.