32.551m² gekapt bos maar voor 29.050m² gecompenseerd Wannes Vansina

23 januari 2020

18u01 0 Mechelen De hoeveelheid bos in Mechelen ging er ten gevolge van nieuwe ontwikkelingen vorig jaar op achteruit. Uit de kapvergunningen blijkt dat om de rooi van 32.551 vierkante meter bos werd gevraagd. De compensatie op Mechels grondgebied bedraagt maar 29.050 vierkante meter.

De bomen werden of worden gerooid in de lus (27.100 vierkante meter), een verkaveling aan de Stuivenbergbaan (3.780) en een verkaveling in de Bleukensstraat (1.671). De eerste kap wordt slechts gedeeltelijk in Mechelen gecompenseerd (de rest elders in Vlaanderen), de twee andere helemaal niet. Dat kan als de ontwikkelaar een boomcompensatie betaalt of als het niet nodig is omwille van de geringe leeftijd van de bomen.

Gemeenteraadslid Anne Delvoye (N-VA) vindt het “een jammere zaak” dat de bomen niet altijd op Mechels grondgebied worden gecompenseerd. Volgens schepen Patrick Princen (Vld-Groen-M+) heeft de stad daar geen zeggenschap over, maar ligt het in de handen van Natuur- en Bos. “Het is ook zo dat we in een oorspronkelijk valleigebied liggen en weinig plaats hebben waar bos kan worden aangeplant. We zijn aan het bekijken waar we door middel van bestemmingswijziging bosgebied kunnen bijcreëren. Aan Stuivenberg bijvoorbeeld.”

De 29.050 vierkante meter nieuw bos komt overigens tussen Walem en de E19 op grond van Natuur en Bos en de stad. Princen geeft nog aan dat er op andere plaatsen wel bos bijkwam, los van boscompensatie. Aan het Vrijbroekpark bijvoorbeeld. “De slotsom is dat er uiteindelijk meer bomen zullen bijkomen dan er worden gekapt.”