300 kinderen genieten van prikkelarme kermis Wannes Vansina

27 juni 2019

15u03 0

Een 300-tal kinderen genoot donderdagnamiddag op de Mechelse Grote Markt van een prikkelarme kermis. Voor de gelegenheid doofden de kramers de felle lichten en dempten ze hun muziek om kinderen met autisme, epilepsie, ADHD of een geestelijke of lichamelijke beperking ook de kans geven om van de attracties te genieten. “Vaak kunnen zij vanwege het geluid of te felle lichten niet aanwezig zijn op de kermis. Door deze prikkels weg te nemen kunnen, we hen wel laten proeven van het aanbod. De aanwezige kinderen kregen drie jetons waarmee ze zich kunnen uitleven op een gekozen attractie”, legt schepen voor personen met een beperking Alexander Vandersmissen uit. De kinderen werden onder meer uitgenodigd door de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap.