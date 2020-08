30 nieuwe besmettingen in woonzorgcentrum Milsenhof: “Vreesden al voor deze tweede golf” Els Dalemans

22 augustus 2020

10u44 4 Mechelen Het aantal besmettingen met het coronavirus in woonzorgcentrum Milsenhof in Mechelen blijft stijgen. “Tijdens een tweede testronde testten 21 bewoners en 9 personeelsleden positief. We hebben de cohorte-zone uitgebreid, van de 58 positieve bewoners verblijven er 5 in het ziekenhuis”, zegt directeur Danny Coremans.

Midden augustus werden enkele bewoners van woonzorgcentrum Milsenhof aan het Onze-Lieve-Vrouwekerkhof ziek. Meteen liet de directie 156 coronatesten afnemen, 38 resultaten bleken positief. Het ging toen om dertig bewoners en acht personeelsleden, meteen werd een cohort-afdeling opgericht om de besmette senioren af te zonderen van de andere bewoners. Ondanks die maatregelen is het aantal besmettingen met Covid-19 in het woonzorgcentrum verder toegenomen.

Tweede golf

“We weten dat een eerste uitbraak dikwijls aanleiding geeft tot een tweede golf van extra besmettingen achteraf. Daarom werden op donderdag alle bewoners en personeelsleden die eerder negatief hadden getest, opnieuw getest. Die nieuwe testresultaten brengen ons slecht nieuws: het aantal positieve besmettingen neemt fors toe. 21 van onze bewoners en 9 personeelsleden testten bijkomend positief op het coronavirus”, zegt Coremans.

Ziekenhuis

“We hebben onze cohorte-zone -een verpleegafdeling ingericht voor patiënten met een bewezen infectie van het coronavirus- meteen uitgebreid. In totaal worden nu 58 positief geteste bewoners verspreid over 2 aparte afdelingen verzorgd door een vaste ploeg van medewerkers. 5 van de 58 positieve bewoners verblijven op dit moment in het ziekenhuis. Om onze eigen ploeg extra te ondersteunen in de zorg voor de bewoners, krijgen we hulp van medewerkers van Thuiszorg en Thuisverpleging van OTV Home Care.”

Nieuwe testen

“Na overleg met het Vlaams Agentschap Zorg werd ook een crisismanager aangesteld, die ons vanaf volgende week zal bijstaan in het verder beheren van deze coronauitbraak. Verder plannen we in de loop van volgende week weer een reeks nieuwe testen bij alle overige negatief geteste bewoners en personeelsleden van ons woonzorgcentrum. Het bezoekverbod blijft intussen gelden, maar we houden de families van onze bewoners steeds op de hoogte van de situatie.”

Tijdens de eerste coronagolf in het voorjaar raakte niemand van de bewoners en het personeel van Milsenhof besmet met het coronavirus.