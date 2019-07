23ste veroordeling voor Mechelaar: 15 maanden met uitstel TVDZM

23 juli 2019

13u36 0 Mechelen Saïd A. uit Mechelen is door de rechter veroordeeld tot vijftien maanden cel met uitstel. Eerder stond hij terecht voor een diefstal met geweld. In een poging om te vluchten na een inbraak in een bestelwagen, duwde hij de eigenaar op de grond.

De feiten dateren van juni 2019. Beklaagde was toen op weg naar de dokter maar werd plotseling opgemerkt door de eigenaar van een bestelwagen. “Meneer was aan het rondneuzen in die bestelwagen”, vertelde procureur des koning Lieselotte Claessens op de zitting. “De eigenaar van de bestelwagen zag dat, wilde hem staande houden, maar werd in het struikgewas geduwd.” Uiteindelijk kon beklaagde worden tegengehouden door een omstaander. De politie werd erbij gehaald en sindsdien zit A. in de gevangenis.

Een buit werd er niet gemaakt maar volgens het parket én ook de rechtbank was er wel degelijk sprake van een diefstal met geweld. “Maar ik heb hem niet op de grond geduwd”, beweerde A. op zitting. “Ik werd zelf geduwd maar heb me kunnen stabiliseren waardoor die man is gevallen en niet ik.” Opmerkelijk is dat de man al 22 keer eerder werd veroordeeld voor tal van feiten, waaronder diefstal.

De verdediging vroeg een werkstraf maar kreeg die niet. De rechter legde een celstraf van vijftien maanden met uitstel op. Beklaagde moet wel in begeleiding voor zijn drugsproblematiek.