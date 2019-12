221.000 euro subsidie voor restauratie doucheruimtes en badengang oude zwemdok Wannes Vansina

17 december 2019

12u42 106 Mechelen Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele heeft 221.917,78 euro subsidie toegekend voor de restauratie van een aantal waardevolle elementen van de ouwen dok in Mechelen, nu een hotel van Van der Valk.

Het viersterrenhotel opende vorige maand de deuren, maar helemaal klaar was het gebouw nog niet. “De restauratie van een aantal waardevolle elementen moet de kers op de taart vormen”, zegt Diependaele.

Met de laatste restauratiepremie worden nu de volgens de minister meest waardevolle en authentieke ruimten van het interieur gerestaureerd, zoals de voormalige doucheruimtes, de badengang, de opslagkelders en de kelderwoning.

Manager Coen Wohrmann was nog niet op de hoogte van de toekenning. “We moeten zelf nog budgetten vrijmaken. De werken zullen voor maart zijn zodat we in de ruimtes in het voorjaar kunnen openen.”

Vraag is alleen wat ermee moet gebeuren. De kelder kan volgens Wohrmann gebruikt worden als kantoorruimte, maar voor de rest is er nog geen bestemming en deze ligt, zeker voor de doucheruimtes, ook niet voor de hand.