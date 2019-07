22.000 gratis ‘Assefoetsies’ in strijd tegen peuk: “Elk jaar worden zestig Sint-Romboutstorens vol sigarettenpeuken weggegooid” Wannes Vansina

02 juli 2019

14u55 0 Mechelen De gemeenten Bonheiden, Duffel, Lier, Mechelen, Putte, Puurs-Sint-Amands en Willebroek zullen deze zomer samen 22.000 zakasbakjes uitdelen in de hoop dat rokers deze zullen gebruiken om hun sigarettenpeuken in te stoppen. “Eén peuk blijft 12 à 15 jaar liggen en kan 500 liter water vervuilen. Niet weggooien dus!”, luidt de bijhorende boodschap.

Jaarlijks worden wereldwijd ongeveer 4.500 miljard peuken weggegooid. “Genoeg om zestig Sint-Romboutstorens mee te vullen. In Vlaanderen bestaat 49 procent van het ingezamelde zwerfvuil uit peuken”, zegt Marijke Herinckx, woordvoerder van afvalintercommunale Ivarem. De onschuldig uitziende stompjes hebben een grote impact op het milieu. “In één sigaret zitten 4.800 chemicaliën, genoeg om 500 liter water te vervuilen. Vogels eten ze op en sterven door vergiftiging of verhongering. Vergaat de peuk uiteindelijk toch, dan belanden uiteindelijk de microplastics die erin zitten alsnog op ons bord.”

Onbewuste handeling

Ivarem ziet maar twee manieren om het probleem aan te pakken: sensibiliseren en een alternatief bieden. “Voor een roker is het weggooien van een peuk vaak een onbewuste handeling. Hij wil gemiddeld ook maar twee tof vijf stappen zetten om van zijn peuk af te raken. Je kan echter niet om de paar meter een vuilnisbak zetten.” Vandaar dat Ivarem 22.000 ‘assefoetsies’ bestelde bij Mooimakers. “Rokers kunnen zelfs een brandende peuk in de zakasbakjes stoppen. Hij dooft automatisch. Daarnaast kunnen ze er ook hun kauwgum in kwijt”, zegt Mooimakers-coördinator Els Gommeren.

“Héél handig”

In 2017 en 2018 deelde Ivarem al 5.000 zakasbakjes uit. “Die werden toen door rokers in dank aanvaard, maar na een bevraging is gebleken dat de vorm niet praktisch was. Vandaar dat dit bij de nieuwe werd aangepast”, zegt Herinckx. Ook nu krijgen rokers een assefoetsie gratis in ruil voor contactgegevens, zodat Ivarem achteraf kan evalueren. Ivarem-medewerkster en roker Brigitte De Smet gebruikt al jaren zakasbakjes. “Héél handig. Ik heb zo’n assefoetsie altijd op zak zitten”, zegt ze. “Ik geef grif toe dat ik vroeger mijn peuken ook op straat gooide, maar dat doe ik niet meer. Ik ben tegen zwerfvuil. Daarnaast is er altijd een risico op brand.”

Een pak rammel

De zakasbakjes worden bedeeld onder de zeven deelnemende gemeenten. “Ze beslissen zelf waar, wanneer en hoe ze de zakasbakjes inzetten”, zegt voorzitter van Ivarem Koen Anciaux. In Putte zullen de eerste op 10 juli worden bedeeld. “Tijdens de eerste editie van de Zomerterrassen”, zegt schepen van Leefmilieu Jeroen De Cuyper. Lier zal het nog bekijken. Schepen Ivo Andries: “Ik ben niet tegen rokers, maar heb het wel lastig met de gevolgen van hun roken. Ik spreek er hen ook op aan, al reageren sommige verbaal agressief. Mijn vrouw heeft mij gevraagd om ermee te stoppen voor ik een pak rammel krijg.”