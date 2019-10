21 procent minder winkels in Mechelen: “We doen het zo slecht nog niet” Els Dalemans

12 oktober 2019

22u00 0 Mechelen Volgens onderzoeksbureau Locatus telt Mechelen in 2019 maar liefst 21 procent minder winkels dan tien jaar geleden. Dat meldt de krant De Tijd, Mechels schepen van Economie Greet Geypen nuanceert: “Winkelstraten over heel Vlaanderen hebben het moeilijk, we doen het al bij al zo slecht nog niet.”

“Het aantal winkels in onze Dijlestad daalde volgens het onderzoek met ruim 20 procent. Wij hebben de voorbije jaren echter bewust ingezet op een compact kernwinkelgebied, met jonge ondernemers, nieuwe concepten, een hernieuwde interesse van de grote spelers zoals H&M Home en Decathlon... Dankzij deze inspanningen ligt het percentage in het kernwinkelgebied met maar 9 procent een stuk lager. We merken dus onze winkels hier sterker staan.”

Jonge ondernemers

“Als we naar de leegstaande winkeloppervlakte kijken, dan bedroeg deze in 2008 zo’n 7,6 procent en tien jaar later werd 8,8% opgemeten. De moeilijkste jaren voor Mechelen zaten rond 2010 en 2013. Er worden 37 procent meer ketens geteld, en dit is ook duidelijk zichtbaar in de Mechelse straten. Maar door zeer actief jonge ondernemers te ondersteunen vanuit de stad, zien we dat er in Mechelen nog steeds ruimte is voor kleine zelfstandigen.”

e-commerce

“Nog volgens het onderzoek ging in Mechelen de voorbije tien jaar zo’n 7 procent aan winkeloppervlakte verloren. Natuurlijk staat, door de forse opkomst van e-commerce, de fysieke winkel zoals we hem kennen onder druk. En omdat wij zo fors inzetten op ons kernwinkelgebied, worden panden in de straten rondom omgevormd van winkels tot woningen of kantoren. Als we onze cijfers vergelijken met de rest van de provincie Antwerpen, legt Mechelen nog een goed parcours af.

“Tot slot merken we dat de leegstand van winkelpanden in Mechelen minder langdurig en structureel is dan in de provincie of in Vlaanderen. Ook dit wijst nog maar eens op de goede dynamiek in ons winkelgebied.”