21 bomen langs N15 gekapt, “maar er komen sowieso nieuwe in de plaats” Wannes Vansina

10 september 2019

14u47 0 Mechelen “Eerst kappen, dan denken.” Sp.a neemt het stadsbestuur op de korrel na de kap van 21 gezonde bomen aan het Douaneplein. Volgens schepen van Openbare Werken Patrick Princen komen er evenwel nieuwe bomen in de plaats.

De bomen werden de voorbije weken gekapt voor de werken van het stationsproject. “Telkens opnieuw verdwijnt een stukje groene long. De beloofde compensatie volgt veel te laat, en niet noodzakelijk in Mechelen. Als er echt geen andere optie is dan kappen, moeten eerst de drie bomen ter compensatie van elk te kappen exemplaar aangeplant worden”, stelt Thijs Verbeurgt.

Schepen van Openbare Werken Patrick Princen (Vld-Groen-M+) wijst erop dat de bomen worden gecompenseerd. “Op dezelfde locatie, maar dat gaat uiteraard niet op voorhand als er nadien nog een heraanleg moet gebeuren.” Hij vindt ook niet dat de compensatie boom per boom moet bekeken worden. “In 2018 werden op het openbaar domein 86 bomen geveld en 647 aangeplant.”

Volgens communicatiecoördinator Rudy Van Camp van stationsproject Mechelen In Beweging komen er op het einde van de werken 38 bomen in de plaats van de gevelde exemplaren. “Omdat het niet onmiddellijk kan, werd aan het Agentschap Natuur en Bos bij het verkrijgen van de bouwvergunning al een compensatie van meer dan 30.000 euro betaald.”

De regeling voor de bomen in kwestie werd overigens uitgewerkt in 2011, toen sp.a nog in het stadsbestuur zat.