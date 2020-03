205 vrijwilligers melden zich voor hulp in zorg Wannes Vansina

17 maart 2020

14u55 4 Mechelen 205 Mechelaars hebben zich als vrijwilliger geregistreerd via 205 Mechelaars hebben zich als vrijwilliger geregistreerd via www.mechelen.be/meldjeaan . Dat na een oproep van de stad naar mensen die mee willen inspringen in de zorg.

De stad lanceerde via een link op de stedelijke website een nieuw onlineplatform, in samenwerking met vrijwilligersmatcher en burenmatcher giveaday.be. “Op die manier zullen we nog efficiënter en gerichter vrijwilligers en hulpbehoevende Mechelaars kunnen koppelen”, stelt burgemeester Alexander Vandersmissen.

Het bestuur roept Mechelaars op om acties zoveel mogelijk op deze van de stad af te stemmen. “De acties van de stad houden immers steeds rekening met de nieuwste richtlijnen. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat alles veilig verloopt. Een overzicht van initiatieven zal up-to-date worden gehouden op de website”, zegt schepen Gabriella De Francesco.

Burenkaartjes

Intussen bedeelde de stad al zo’n 20.000 burenkaartjes. Daarmee kan je stadsgenoten hulp aanbieden, bijvoorbeeld door boodschappen te doen. Het is nog te downloaden via www.mechelen.be/helpanderen. Op deze pagina worden de komende dagen en weken trouwens nog veel meer acties gebundeld.

“We zijn ervan overtuigd dat we met deze initiatieven die het opgelegde isolement doorprikken voor veel mensen samen het verschil kunnen maken”, aldus nog Vandersmissen.

Hombeek helpt

Een van de initiatieven van Mechelaars is Hombeek Helpt, van de parochiegemeenschap van Sint-Martinus. Vrijwilligers bieden aan om spullen van de winkel of de apotheek op te halen.

Echt veel vraag is er voorlopig niet. Dinsdag werden twee personen geholpen. “Maar ik ben heel fier op onze parochie. We kregen heel wat spontane aanbiedingen van mensen die wilden helpen”, aldus coördinator Reinilda Van Dam.