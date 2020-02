20/02/2020 inspireert verliefde koppels: “Huwelijk uitgesteld voor deze datum” Wannes Vansina

20 februari 2020

16u08 0 Mechelen De bijzondere datum van vandaag inspireerde verschillende koppels om in het huwelijksbootje te stappen. In Mechelen trouwden vandaag vijf keer zoveel koppels dan op andere donderdagen.

Schepen van Burgerzaken Vicky Vanmarcke wist donderdagnamiddag wat gedaan. “Normaal zijn er op een donderdag een of geen huwelijken, vandaag zijn het er vijf”, lacht ze. Al is het ook geen overrompeling: op zomerse zondagen telt de stad soms meer dan tien huwelijken.

John Stevens (59) en Ilse De Brone (46) waren al langer zinnens om te huwen, maar ze stelden de plechtigheid uit. “Het is voor ons allebei niet de eerste keer. ‘Als we dan toch niks speciaals doen, kunnen we maar beter voor een mooie datum gaan’, dachten we.”

Ook voor Paul Mertens (57) en Marleen Meeus (61) was het niet hun eerste huwelijk. “Het is onze (plus)zoon die deze datum heeft voorgesteld. Het is een hele mooie: 20/02/2020”, vertellen ze.

Bijzonder was dat zijn twee dochters en haar zoon en schoondochter de getuigen waren. “We zijn een nieuw samengesteld gezin, maar komen allemaal goed overeen. Dit versterkt nog de band die we al hadden.”

Een ding staat vast: hun huwelijksdatum zullen deze koppels niet snel vergeten.