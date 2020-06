2 fietsers en voetganger raken lichtgewond bij verkeersongevallen Els Dalemans

30 mei 2020

15u02 0 Mechelen In de politiezone Mechelen-Willebroek raakten twee fietsers en een voetganger lichtgewond bij verschillende verkeersongevallen.

In de Aambeeldstraat in Mechelen vond een aanrijding plaats tussen een personenwagen en een 8-jarig fietsertje. Ook in de Scheldelaan in Willebroek raakte een 71-jarige fietser lichtgewond bij een verkeersongeval.

Op de Koningin Astridlaan in Mechelen was een 54-jarige voetgangster het slachtoffer van een aanrijding.