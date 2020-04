18 maanden cel voor man die ex niet gerust kan laten Tim Van Der Zeypen

10 april 2020

14u20 0 Mechelen Ismail E.O. uit Mechelen is door de rechter schuldig bevonden aan de belaging van zijn ex-vriendin. De man kreeg een effectieve celstraf van achttien maanden.

De feiten dateren van september 2019. Vijf jaar daarvoor ging het koppel uit elkaar maar de beklaagde kon zijn ex-vriendin maar niet vergeten. Vorig jaar ging hij de vrouw opwachten aan haar appartement. “Daar deelde hij enkele klappen uit en vervolgens sleurde hij haar mee in de wagen”, klonk het vorige maand op zitting.

De vrouw kon ontkomen en diende klacht in. Opmerkelijk is dat de man haar zelfs niet gerust kon laten terwijl de vrouw bij de politie zat om haar verklaringen af te leggen over de feiten. “Hij stuurde toen een bericht met Facebook Messenger waarin hij ermee dreigde om een familielid van haar te vermoorden”, zei het parket nog.

Geen proefstuk

Ontkennen deed E.O. niet maar hij probeerde de feiten wel te minimaliseren. Aan de politie en gerecht vertelde hij onder invloed te zijn geweest. Opmerkelijk was dat de jonge Mechelaar niet aan zijn proefstuk toe was. Vorig jaar werd de man ook al een keer veroordeeld voor gelijkaardige feiten bij hetzelfde slachtoffer.

“Ik wil verder met mijn leven en hoop dat het stopt”, zei de vrouw op zitting. “Maar dat gaat niet gebeuren vrees ik. Ik zie hem niet stoppen voor ik dood ben.”

De rechter veroordeelde hem tot een effectieve celstraf van achttien maanden en een effectieve geldboete van 800 euro. De man kan nog beroep aantekenen.