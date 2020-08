18-jarige riskeert vier jaar cel omdat hij geld afhaalde voor phishingbende Tim Van Der Zeypen

26 augustus 2020

15u35 0 Mechelen Het parket in Mechelen heeft woensdagvoormiddag een celstraf gevorderd van vier jaar tegen de achttienjarige Anouar Y. uit Mechelen. De tiener ging volgens het parket geld afhalen in opdracht van een phishingbende. De verdediging ontkende de feiten niet, maar minimaliseerde zijn rol.

De naam van Y. dook in oktober 2019 op bij de politie na een klacht door een kennis. Toen was er al sprake dat de jongeman zich bezighield met informaticafraude. Uit telefonie- en bankonderzoek rees het vermoeden dat Y. een ‘money mule’, of geldezel, van een grotere phishingbende was. In mei 2020 werd hij opgepakt tijdens een controleactie van de politie. De tiener werd gearresteerd en er volgde een huiszoeking.

De aanwezigheid van meerdere bankkaarten in zijn woning bevestigden de vermoedens van het parket. Bij de politie gaf hij de feiten mondjesmaat toe. Hij verklaarde onder meer dat hij het geld mocht gaan afhalen in ruil voor vijftig euro en noemde zichzelf een kleine garnaal. “Maar eigenlijk is hij veel belangrijker binnen de organisatie dan dat hij zelf denkt”, zei openbaar aanklager Philippe Van Ingelgem.

Kleine garnaal

“Het geld afhalen is enkel bestemd voor intimi van de bendeleiders. Dus een kleine garnaal is hij zeker niet.” Hij vorderde een celstraf van vier jaar effectief een geldboete die kan oplopen tot 8.000 euro. Op zitting vroeg zijn advocaat Stefan Vanbesien een straf met uitstel. “Er wordt hier gezegd dat hij een bepaalde rol speelt, in een bepaalde organisatie. Maar ik vind daar niets van terug”, klonk het bij de stafpleiter.

“Hij staat hier vandaag alleen voor jullie rechtbank. Als jullie zeggen dat hij op een bepaalde plek staat op de ladder, vraag ik me niet enkel af welke ladder maar vooral wie er nog zou opstaan?” De tiener ontkende niet dat hij het geld heeft afgehaald. Hiervoor wil de tiener zijn verantwoordelijk opnemen. “Hij weet dat hij verkeerd heeft gehandeld”, besloot meester Vanbesien.

Vonnis in de zaak volgt op 9 september.