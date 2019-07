18-jarige Mechelaar wint Dj rally en mag Feest Podium van Maanrock openen Wannes Vansina

09 juli 2019

11u53 0 Mechelen DJ Scarce, in het dagelijkse leven beter bekend als Erik Caers (18), heeft zondagavond bij zijn eerste deelname de ‘Dj rally’ van Mechelen Feest gewonnen. Het aanstormend talent mag tijdens Maanrock de allereerste beats spelen op het Feest Podium op de IJzerenleen.

De Dj rally, een onderdeel van de Maanrockrally, vond zondag plaats op pop-up site ‘Plateau’ op het Douaneplein. “Het was heel tof. Al mijn vrienden waren erbij en er heerste een leuke sfeer. Ik heb volledig mijn ding gedaan en dat is goed gevallen bij de jury”, vertelt het jonge deejaytalent.

De Mechelaar draait anderhalf jaar, maar kwam daarmee nog niet vaak naar buiten. “Ik beschouw het als een hobby en heb nog niet zo vaak opgetreden. Af en toe eens een chirofeestje, meer niet. Bij de afterparty van het openingsfeest van Plateau was ik er ook bij. De focus ligt momenteel op mijn studies: ik studeer elektromechanica in Antwerpen en ik heb nog wat herexamens voor de boeg.”

Hij weet niet goed wat te verwachten van Maanrock. “Het is uiteraard de eerste keer dat ik op een festival sta. Hopelijk is er wat volk. Techno is mijn ding, maar ik zal de set wel wat toegankelijker maken door ook wat funky en housy muziek te spelen. Dat heb ik zondag ook gedaan.”