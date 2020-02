150 nieuwe bomen in Mechelse woonwijken: “Maakt onze wijken leefbaarder”



Antoon Verbeeck

16 februari 2020

10u07 0

Het stadsbestuur van Mechelen blijft inzetten op de vergroening van bestaande en nieuwe woonwijken. Zo zijn er de voorbije weken 65 nieuwe bomen geplant in de Rode Molen en kijken de bewoners van de Mahatma Gandhiwijk binnenkort uit over 95 nieuwe bomen. In Geerdegem-Schonenberg en Papenhof worden in totaal nog eens twee houtkanten geplaatst op een oppervlakte van respectievelijk 250 m² en 1300 m². “We schakelen deze legislatuur een versnelling hoger in de vergroening van het openbaar domein. Bij de heraanleg van straten en de aanleg van nieuwe woonwijken wordt er maximaal ruimte voorzien voor groen, zowel langs de straten als op pleintjes. Het vormt natuurlijke verbindingen tussen natuurgebieden en maakt onze woonwijken leefbaarder”, aldus Patrick Princen (Vld-Groen-M+), schepen van Natuur- en groenontwikkeling.