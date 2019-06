150 hotelgasten geëvacueerd na rookontwikkeling in Martin's Patershof Els Dalemans

29 juni 2019

20u04 8 Mechelen De hulpdiensten rukten zaterdagnamiddag massaal uit voor rookontwikkeling in hotel Martin’s Patershof in Mechelen. Zo’n 150 gasten werden geëvacueerd en het medisch interventieplan (MIP) werd afgekondigd. “De rook was het gevolg van een kortsluiting in een reservebatterij”, zegt kapitein Eric Simon van hulpverleningszone Rivierenland.

Zaterdagnamiddag rond 16.45 uur werd alarm geslagen in Martin’s Patershof, het hotel dat werd ingericht in het kerkgebouw in de Karmelietenstraat. “Toen wij ter plaatse kwamen, hing er rook en een prikkelende geur in de gang op het gelijkvloers en op de tweede verdieping van het hotel”, zegt Simon.

De Adegemstraat en Karmelietenstraat werden meteen afgesloten. De 150 gasten die op het moment van de interventie aanwezig waren in het hotel werden preventief geëvacueerd. “De mensen die wilden, werden opgevangen in congrescentrum Lamot vlakbij. Onze mensen deden ondertussen het nodige nazicht, en vonden de oorzaak van de rookontwikkeling.”

“Er was een kortsluiting ontstaan in één van de batterijen van de noodbediening van de lift. Er ontstond hooguit een kleine vlam, maar geen echt vuur. De accu werd verwijderd, alles werd gecontroleerd en verlucht. Om 17.30 uur werden de straten weer vrijgegeven en mochten alle gasten terugkeren naar het hotel.”