15-jarige Shanti Gonzalez Decoster vermist mvdb

04 november 2019

17u32

Bron: Child Focus 16 Mechelen Child Focus vraagt om uit te kijken naar de 15-jarige Shanti Gonzalez Decoster. Het meisje is vermist sinds zaterdag 2 november en is voor het laatst in Mechelen gezien. Child Focus heeft zonet een opsporingsbericht verspreid.

Shanti heeft een normale lichaamsbouw en is 1,68 m groot. De tiener heeft bruine ogen en heeft lang bruin ros haar. Wie Shanti gezien heeft, of meer weet over de vermissing, kan telefonisch contact opnemen met Child Focus op het nummer 116000. De politie kan worden bereikt op het nummer 0800 30 300.