11.11.11 maakt twintig standbeelden monddood Wannes Vansina

23 oktober 2019

17u57 0 Mechelen Wie vandaag door het centrum van Mechelen liep, kon er niet naast kijken. Twintig standbeelden hadden een knevel voor de mond en een bord met de boodschap ‘Geef onze changemakers een stem’ rond de nek.

De actie kaderde in een nationale campagne van 11.11.11 om aandacht te vragen voor mensen die individueel of als trekker van een organisatie streven naar een duurzame en leefbare toekomst waar er voor iedereen plaats is. “Het werk wordt changemakers steeds moeilijker gemaakt. Wereldwijd komt de vrijheid van meningsuiting onder druk te staan. Bepaalde wetten maken het bijvoorbeeld moeilijker om ngo’s of vakbonden te registreren, om financiering te ontvangen of om activiteiten te organiseren. Kritische stemmen worden gebrandmerkt en gecriminaliseerd en ook het fysieke en digitale geweld neemt toe”, aldus de organisatie.