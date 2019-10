10 boetes op 1 uur: “Fietslichten zijn belangrijk!” TVDZM

23 oktober 2019

08u15 10 Mechelen De lokale politie van Mechelen-Willebroek heeft dinsdagavond tussen 19.30 uur en 20.30 uur een controleactie gehouden op fietsverlichting. De politie-inspecteurs stonden opgesteld ter hoogte van het Mechelse gerechtsgebouw in de Keizerstraat. Daarbij kregen op één uur tijd tien mensen een boete.

In het totaal werden er op een uur tijd 43 fietsers gecontroleerd. Zo'n tien fietsers waren niet in orde met hun fietsverlichting. “Deze fietsers kregen een boete”, licht politiewoordvoerder Dirk Van de Sande toe. De Mechels-Willebroekse politie benadrukt dat zichtbaarheid in het verkeer erg belangrijk is. “Zeker nu de zogeheten ‘donkere maanden’ eraan komen”, gaat de politiewoordvoerder verder. “Het gebruik van een degelijk fietslicht, zowel voor- als achteraan, is verplicht. Daarbij raden we sterk aan om een fluorescerend hesje en een fietshelm te dragen.”

Fietsers zijn verplicht om hun lichten te gebruiken tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag. “Maar ook wanneer het niet meer mogelijk is om duidelijk te zien op een afstand van zo’n 200 meter”, adviseert de politiewoordvoerder. “Bij helder weer moet het achterlicht ‘s nachts van zo’n honderd meter zichtbaar zijn.” Een fiets moet vooraan verplicht een wit of geel licht hebben, achteraan moet dat een rood licht zijcn. “De lichten mogen knipperen maar mogen de tegenligger niet verblinden”, geeft Van de Sande tot slot mee. “De verlichting mag op de fiets vastzitten, maar ze mag ook op de kleding of (rug)zak van de fietser worden vastgemaakt.”