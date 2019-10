1 op 4 rijdt te snel in ‘zone 30’ TVDZM

16 oktober 2019

09u40 0

In de Dellingstraat heeft de politie het rijbewijs ingetrokken van een bromfietser. De bromfietser reed maar liefst 69 kilometer per uur te snel in ‘zone 30’. De politie controleerde er op een uur tijd in totaal 294 autobestuurders. Maar liefst 1 op de 4 reed te snel. Deze chauffeurs zullen binnenkort een proces-verbaal in hun brievenbus mogen verwachten. Tijdens de snelheidscontrole werd een autobestuurder nog geverbaliseerd omdat hij de verboden richting inreed. Hij kreeg een geldboete van 174 euro.