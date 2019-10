1.600 leerlingen op Wereldfilmfestival Wannes Vansina

22 oktober 2019

Vandaag dinsdag is voor de vijfde keer het tweedaagse Wereldfilmfestival voor scholen van start gegaan in UGC Mechelen. 1.600 leerlingen en 120 leerkrachten uit acht Mechelse scholen nemen deel aan het initiatief van filmorganisatie MOOOV. De scholen betalen een lager tarief voor de toegang tot UGC Mechelen en de stad Mechelen legt voor elke leerling 1,50 euro bij. “Dit is een laagdrempelige manier om jongeren meer voeling te laten krijgen met andere volkeren, culturen en realiteiten. Aan elke film is een gratis lessenpakket verbonden met materiaal voor de nabespreking”, zegt Marina De Bie, schepen van Mondiaal Beleid. Dit najaar organiseert de stad Mechelen ook vier filmavonden met een mondiale insteek in het Filmhuis, telkens voor een goed doel. Meer informatie hier.