1.000 kwetsbare gezinnen krijgen beschermingsmateriaal Els Dalemans

21 mei 2020

13u55 1 Mechelen Stad Mechelen deelt samen met enkele armoedeorganisaties het nodige beschermingsmateriaal tegen het coronavirus uit aan 1.000 kwetsbare gezinnen en individuele Mechelaars. “Met mondmaskers, desinfecterende handgel en de nodige informatie willen we deze mensen weer naar buiten halen.”

“Voor mensen in een kwetsbare situatie is de stap naar buiten tijdens deze coronacrisis een pak groter. Zij kunnen en durven minder snel dan anderen weer deelnemen aan de samenleving. Met deze pakketjes zorgen we ervoor dat ze weer naar buiten kunnen in veilige omstandigheden”, zegt coördinator van De Keeting vzw Natasja Lories.

Mondmaskers en handgel

“De bewoners van het noodopvangcentrum en vrijwilligers van de stad droegen hun steentje bij. Zij schonken samen bijna 300 mondmaskers om in de pakketten te steken. De overige mondmaskers en potjes handgel kochten we aan vanuit de stad. In het pakket zit ook een kaartje met meer informatie over het coronavirus en telefoonnummers naar hulplijnen voor mensen die het moeilijk hebben.”

De uitwerking van de actie gebeurde in samenwerking met Stad Mechelen, het Huis van het Kind en het KansArmoedeNetwerk. De vrijwilligers verdeelden het materiaal bij De Keeting, De Lage Drempel, Steunpunt Asiel & Migratie, Wel en Wee, het Koraalhuis, de Sociale Kruidenier, De Nieuwe Weg, de maatschappelijk assistenten van Stad Mechelen, 38 Volt, Straathoekwerk, De Draaischijf, Schoolstart en Oikonde.