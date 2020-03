1.000 km van Kom op tegen Kanker rijdt niet uit met Hemelvaart Wannes Vansina

21 maart 2020

16u46

Mechelen vormt tijdens het Hemelvaartweekend niet het vertrekpunt van de 1000km van Kom op tegen Kanker. Kom op tegen Kanker heeft immers beslist om alle evenementen tot en met 1 juni niet te laten plaatsvinden op hun oorspronkelijke datum. “Het zou onverantwoord zijn om onze evenementen, waarop veel mensen met kanker - en dus verminderde weerstand - aanwezig zijn, op de kalender te houden. Extra voorzichtigheid, ook na de coronapiek, is nodig. Bovendien doet Kom op tegen Kanker voor zijn initiatieven veel beroep op medisch personeel en zorgverleners. Deze beslissing is er ook een uit respect voor hen en hun prachtige werk.” Of de 1.000km wordt uitgesteld dan wel in een andere formule gegoten, is nog niet bekend.