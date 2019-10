Wannes Vansina

31 oktober 2019

Mechelen

Spektakel vult Nekkerhal met stoffen

Vrijdag doet het Stoffen Spektakel de Nekkerhal in Mechelen aan. Zo’n 55 stoffendealers uit binnen- en buitenland zullen zo’n 5.000m² vullen met hun collecties. Bezoekers vinden er alles wat nodig is om van stoffen iets te maken, van kledingstoffen over gordijnstoffen en echt- en immitatieleer tot tafelzeil. “Het is een fantastisch dagje uit voor iedereen die actief met zelfmaakmode bezig is”, belooft de organisator. De beurs is geopend van 10 tot 17 uur. De toegang is gratis. Meer info: www.stoffenspektakel.nl.

Schriek

Prinsessen aan de top

KWB Schriek organiseert zaterdag de sprookjeswandeling ‘Prinsessen aan de top’. Tussen 16.30 en 22 uur vertrekt er telkens een groep aan de lagere school op de Leuvensebaan 25. Volwassenen betalen 6 euro, kinderen vanaf 2 jaar 3, drankje inbegrepen (leden van de KWB en de Gezinsbond krijgen op vertoon van hun kaart 50% korting). Inschrijven is verplicht en kan bij Patrick Schoovaerts, via tel. 0499/72.06.40 en ps16@telenet.be.

Blaasveld

Huisdieren en knuffels welkom tijdens Sint-Hubertusviering

In Blaasveld vindt zondag een Sint-Hubertusviering plaats. De festiviteiten starten met een misviering in de Sint-Amanduskerk, een halfuur later kan je je huisdier of knuffel laten zegenen. Jachthoornvereniging ‘The Greenfields’ zorgt voor de muzikale noot. Om 11.15 uur vertrekt een paardenstoet, om 12.30 uur vindt een show plaats met minipaardjes. Om 13 uur wordt showteam Honey & Beauty verwacht, om 14 uur vindt een agility-initiatie plaats. Meer info op www.willebroek.be.

Mechelen

Concertband en Radio Botanique feesten in De Loods

Concertband Heffen organiseert zaterdag een concert in De Loods. Het orkest brengt een reeks covers van bekende ambiancenummers van vroeger en nu. Komen zingen: Chloé Van der Vieren, Lies Van Lammeren, Anneke Geschier, Kris Steenackers, Karl Goossens en Jeroen Verwaetermeulen. Voor het podium is ruimte om te dansen. De deejays van Radio Botanique verzorgen de afterparty. Tickets kosten 12 euro in voorverkoop, 15 aan de kassa. Meer info: www.concertbandheffen.be.

Lier

1+1=1 in Galerij Artisjok

In Galerij Artisjok in de Berlarij in Lier opent zaterdag de expo ‘Meet The Twins’. Fotograaf Kurt Heylen maakte een reeks over een unieke identieke tweeling. “Dat de tweeling uniek is, blijkt na elke fotosessie. Ze zijn heel sterk gehecht aan het verleden en dat voel je in de foto’s. Hetzelfde geldt voor hun verbondenheid. Het is echt 1+1=1.” De tentoonstelling, die deel uitmaakt van de expo ‘Alive’, loopt tot en met 24 november. De galerij is geopend op zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur. Meer info op kurtheylen.wordpress.com.