“Zomerschool is leuk!”: Minister Somers wil vervolg Wannes Vansina

19 augustus 2020

16u25 1 Mechelen Vlaams minister Bart Somers bracht woensdag een bezoek aan het Mechelse project ‘Talent krijgt zomerkans’ en zag dat het goed was. De jongeren bleken enthousiast over hun zomerschool. “Veel leuker dan de échte school.” Volgens de politicus verdient het zomerinitiatief navolging.

203 veelal kwetsbare leerlingen nemen sinds vorige week deel aan de Mechelse zomerschool en dat op twaalf locaties. Somers bracht een bezoek aan KV Mechelen. “Het is onmogelijk om de opgelopen achterstand volledig in te halen op twee weken tijd”, legde projectcoördinator Karoline Vleeracker uit.

“We willen ook niet de druk verhogen op die kinderen voor wie de drempel naar de schoolpoort misschien wel groter is geworden door het afstandsonderwijs. Vanuit die visie hebben we volop de kaart getrokken van talenten?”

Goesting

De focus ligt op het verhogen van de weerbaarheid en leren leren. “We willen hen met een positief gevoel aan de start van het nakende schooljaar krijgen”, zegt Onderwijsschepen Marina De Bie, zelf een van de zestig vrijwilligers die het project mogelijk maken.

De deelnemers zijn enthousiast. Dat blijkt ook het feit dat er nauwelijks afvielen. “’Zomerschool, dat gaat niet tof zijn’, dacht ik eerst. Maar dat is het wél. Ik leer op een fijne manier heel veel bij, maar het voelt niet aan als school”, lacht Edyn Eyckens (13), die een CV aan het opstellen was.

Terwijl andere een taalspelletje aan het spelen zijn, bouwde Robbe Laureys (13) een kaartenhuis. “Naar school ga ik vaak tegen mijn goesting, terwijl dat hier niet zo is. Hier leer je niet zoals op school. Ook tof dat dit in het stadion van KV Mechelen plaatsvindt.”

782 zomerklassen

“In totaal worden in Vlaanderen 170 zomerscholen georganiseerd, met 782 zomerklassen waar meer dan 10.000 leerlingen aan deelnemen. Na de coronacrisis moeten we bekijken hoe we dit kunnen verderzetten. We gaan dat talent écht nodig hebben.” De Vlaamse regering voorzag voor de zomerscholen een budget van bijna 2 miljoen euro.