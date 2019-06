‘Zomer 30’ waarschuwt voor spelende kinderen op straat Wannes Vansina

26 juni 2019

16u36 0 Mechelen De stad Mechelen herhaalt in juli en augustus de campagne ‘zomer 30’, voor de zesde zomer op rij al.

Tijdelijke verkeersborden wijzen bestuurders erop dat er meer kinderen op straat aanwezig zijn. “Een tijdelijk bord valt altijd meer op dan de permanente borden, waarbij na enige tijd immers een vorm van gewenning optreedt. De zomerperiode is dan ook een ideaal moment om bestuurders verder te sensibiliseren”, zegt burgemeester Bart Somers. “We roepen alle automobilisten op om hun snelheid aan te passen en mee voor veilige straten te zorgen in Mechelen Kinderstad.” In totaal worden er 101 signalisatieborden met ‘zomer 30’ verspreid over de stad. Je kan ze tegenkomen bij onder meer het inrijden van alle wijken en nabij speelpleinen.