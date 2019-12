“Zo erg voor die dieren!” Winter (11) maakt kalenders en koekjes ten voordele van Dierenbescherming Wannes Vansina

01 december 2019

08u58 2 Mechelen “Zo erg voor die dieren!” En dus besliste Winter Vanvlasselaer (11) uit Mechelen om geld in te zamelen voor het dierenasiel van haar stad. De grote dierenvriend verkoopt zelfgemaakte verjaardagskalenders en koekjes.

Winter is bezig aan haar laatste jaar bij basisschool Villa Zonnebloem en moest in het kader van een eindwerk op zoek naar een goed onderwerp. Een ding stond vast: het moest iets met beestjes zijn. Op suggestie van haar mama trok ze op verkenning bij Dierenbescherming Mechelen.

“Het was een leuk bezoek met al die katten en honden, maar tegelijk ook wel jammer dat die dieren daar moeten zitten. Om de verzorgers te helpen, besliste ik om geld in te zamelen. Ze waren blij dat ik dat wilde doen. Ze kunnen het goed gebruiken, voor een nieuw dak of om eten te kopen.”

Tekeningen

En dus ging ze aan het werk. Broer Wiebe (13) leverde een aantal mooie tekeningen van honden en katten, de rest van de kalender nam Winter voor haar rekening. “Hij is ideaal voor wie de verjaardag van zijn oma altijd vergeet”, prijst ze aan.

De kalender valt in de smaak. “De verkoop gaat goed. Ik heb er al 52 verkocht”, lacht ze, al droomt het meisje stiekem van het dubbele. Daarnaast verkoopt ze ook zelfgemaakte koekjes voor mens én hond.

Een pakje met vijf koekjes (voor je hond of voor jezelf) kost 5 euro, de verjaardagskalender 10. Bestellen kan via postvoorwinter@hotmail.com. Meer info hier. Winter zal ook verkopen tijd ens de kerstmarkt van de Dierenbescherming op 7 december.