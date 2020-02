“Ze kermde van de pijn”: vrouw komt onder vuilnisbak terecht nadat leerling-autobestuurster (37) tegen bushokje knalt

Mechelen

In het centrum van Leest (Mechelen) is dinsdagnamiddag een spectaculair ongeval gebeurd. Een leerling-autobestuurster (37) vergiste zich van pedaal en knalde tegen een bushokje. Daar stonden drie personen te wachten op hun bus. De balans na het ongeval was groot. Naast heel wat ravage, vielen er twee gewonden. Eén ervan liep zware verwondingen op aan het been.