“Windekinds is geen alleenstaand geval.” Sp.a vraagt dringend debat over kwaliteit woonzorgcentra Wannes Vansina

14 augustus 2019

13u25 0 Mechelen “Windekinds is geen alleenstaand geval.” Dat zegt Sp.a Mechelen, dat de bevoegde gemeenteraadscommissie vraagt om met spoed samen te komen om het te hebben over de kwaliteit en betaalbaarheid van de Mechelse woonzorgcentra.

Aanleiding van de oproep van sp.a is een getuigenis op Facebook van begin deze maand over privé-woonzorgcentrum Residentie Windekinds in de Lange Heergracht, een bericht dat massaal werd gedeeld. “Het voldoet aan geen elke norm van hygiëne, veiligheid of comfort”, concludeerde Laila Dif na een bezoek. De stad Mechelen bracht daarop de bevoegde controle-instanties op de hoogte. “We waken erover dat de toestand zo snel mogelijk wordt aangepakt”, aldus de stad.

Volgens sp.a is dat niet voldoende. “De getuigenis over de situatie in woonzorgcentrum Windekinds is helaas geen alleenstaand geval in het Mechelse. Tijdens onze huisbezoeken vernamen wij meerdere keren klachten en bezorgde verhalen over de toestand van verschillende rusthuizen. Steeds gaat het over dezelfde problemen: een hoge kostprijs en personeel dat handen te kort komt waardoor ouderen niet de zorg krijgen die ze nodig hebben”, zegt voorzitter Thijs Verbeurgt.

Schepen van Sociale Zaken Gabriella De Francesco (Groen) vindt het niet nodig om snel een commissievergadering bijeen te roepen. “Na het Facebookbericht hebben we bij de Woonzorglijn klacht ingediend. De controle op privé-woonzorgcentra is een Vlaamse bevoegdheid. Als sp.a weet heeft van andere problemen, dan raad ik hen aan ook klacht in te dienen zodat er effectief iets kan aan worden gedaan. Al kan er tijdens de eerstvolgende commissievergadering zeker een debat zijn.”

Vulpia, eigenaar van Residentie Windekinds en een van de grote spelers in de woonzorgsector, geeft grif toe dat het woonzorgcentrum gehuisvest is in een verouderd gebouw. “Een opmerking die eerder ook door het Agentschap Zorg en Gezondheid is gemaakt en door iedereen kan worden gezien. We hebben het een jaar geleden overgenomen en doen ons best om met een duurzame oplossing te komen”, zegt operationeel directeur Bart Couwels.

Die bestaat in woonzorgcentrum Hanswijk, een nieuwbouwcomplex met 80 kamers en 39 assistentiewoningen in de Mechelse stationsbuurt. Wanneer het de deuren moet openen, is niet duidelijk. “Wat voor mij belangrijk is, is dat de zorg en dienstverlening momenteel in Windekinds wél oké zijn, behoudens een aantal opmerkingen”, aldus Couwels.

Windekinds bestaat uit dertig tweepersoonskamers op vijf verdiepingen zonder eigen sanitair.