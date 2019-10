“Wij zijn FC De Kampioenen van de muziekbands”: Concertband Heffen treedt uit schaduw Sint-Romboutstoren Wannes Vansina

25 oktober 2019

15u40 13 Mechelen Twee blikvangers van het afgelopen Maanrockfestival delen op 2 november het podium van De Loods: Radio Botanique en Concertband Heffen. De laatste stelt een nieuw concept voor en heeft de ambitie om van in De Panne tot Arlon te gaan spelen. “Wij zijn de ‘FC Kampioenen’ van de muziekbands.”

De muziekvereniging gaat al bijna 160 jaar mee. De vereniging ging in 1861 van start als fanfare Sint-Cecilia, maar gaat sinds 2004 als Concertband door het leven. Afgelopen Maanrock brachten ze een vol Cultuurplein in vervoering met tien lokale zangers en zangeressen, waaronder Günther Neefs. Op die weg wil de band verder gaan, te beginnen op 2 november met een concert in De Loods.

Sfeer

“Het is tijd om een stapje verder te gaan. We hebben de ambitie om het Mechels muzikaal talent niet verborgen te houden in de schaduw van de Sint-Romboutstoren, maar willen ons tonen aan een groter publiek, van De Panne tot Arlon. Het optreden in De Loods is een eerste stap”, zegt bestuurslid Dylan Smets.

Concertband Heffen zal optreden met Lies Van Lammeren (bekend van The Voice), Anneke Geschier (Vijgen na Pasen), Kris Steenackers, Chloé Van der Vieren (Chloé’s Clover), Jeroen Verwaetermeulen en Karl Goossens (beide Los Bomberos de la Luna). “Ik ben hier in 2010 terechtgekomen en heb mijn hart verloren aan de Concertband. Het is zo’n mooie groep mensen die heel hard aan elkaar hangen en voor elkaar zorgen. De sfeer is geweldig”, zegt Anneke.

FC De Kampioenen

Het concert op 2 november wordt gefilmd en verschillende organisatoren en boekingskantoren werden uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. Uiteraard is ook het grote publiek welkom om mee te komen feesten. “Jong en oud vindt bij ons zijn gading. Zoals iedereen samen voor tv naar ‘FC De Kampioenen’ kan kijken, zo kan iedereen samen naar onze muziek komen luisteren en zich amuseren”, zegt Dylan.

Wie denkt aan hafabra’s, denkt vaak aan grijze haren. Niks daarvan bij de concertband onder leiding van Bart Van Buggenhout. De gemiddelde leeftijd van de muzikanten zou zowat 30 jaar bedragen. “De jongste muzikanten zijn 16, de oudste, onze saxofonist, nadert de 80.”

De Concertband brengt overigens een grotendeels anders coverprogramma dan op Maanrock. Tickets kosten 12 euro en kunnen worden besteld via www.concertbandheffen.be.