“Wij willen dé kerstshoppingstad worden”: stad steekt sprookjesachtige kerstverlichting in binnenstad aan TVDZM

29 november 2019

19u25 0 Mechelen Op de Grote Markt van Mechelen heeft schepen van Economie Greet Geypen (open VLD) samen met Geert Milis van Mechelen MeeMaken de kerstverlichting vrijdagavond officieel aangestoken. Nieuw dit jaar is de dynamische lichtshow die zich elk weekend op kindvriendelijke uren zal herhalen.

Met het aansteken van de kerstverlichting in de hele Mechelse binnenstad werd ook meteen het startschot gegeven van de winterperiode. Vanaf vandaag wordt de stad verlicht door zo’n 350.000 energiezuinige lichtpuntjes. Het startschot miste alvast zijn effect niet.

Het aansteken van de kerstverlichting gebeurde met een echt lichtspektakel en werd meteen onthaald op luid applaus en vele ‘ooh’s en aah's’. “Gedurende drie minuten volgt er een klank- en lichtspel op de gevel van ons stadhuis. Op het einde volgt dan weer een kerstboodschap”, vertelt de Mechelse schepen. Ieder weekend zal het lichtspektakel worden herhaald om 18, 19 en 20 uur.

Kerstshoppingstad

“De kerstverlichting is meteen ook de kers op de taart. Dit jaar willen we met Mechelen dé kerstshoppingstad bij uitstek worden”, aldus Geypen. Vanaf zaterdag worden er dan ook 2.500 shoppingbags in de Mechelse winkels uitgedeeld. “Mensen kunnen zo voor 2.000 euro aan Mechelenbons winnen”, vult Geert Milis aan. “In december zal de actie al sowieso worden herhaald.”

Mechelen MeeMaken zal verder ook zes leegstaande vitrines van winkels gaan versieren. “Tijdens de vier koopzondagen en een speciale koopmaandag voor Kerstmis, zal er ook telkens straatanimatie zijn”, aldus Milis. “In totaal hebben ze zo’n 27 acts bij elkaar gekregen. Dit alles op de binnenstad nog aangenamer en shoppingsvriendelijker te maken.”

Voor de kerstboom is het nog even wachten tot na de doortocht van Sinterklaas. Begin januari zal de kerstverlichting dan weer plaats maken voor Valentijn.