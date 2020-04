“Wie anders zou die spullen hebben klaargezet. De kabouters?”: Jongeman die inbraak betwistte, riskeert één jaar cel Tim Van Der Zeypen

06 april 2020

17u15 0 Mechelen Een jongeman uit Mechelen moest zich vanochtend komen verantwoorden voor een woninginbraak in februari 2020. Hij werd toen op heterdaad betrapt in de woning maar ontkende met klem. “Ik was enkel wat kledij aan het zoeken om aan te doen”, zei de jongeman.

Het was een buurvrouw van het slachtoffer dat opmerkte dat er was ingebroken. Toen de politie er werd bij gehaald, werd de jongeman gearresteerd. Nadat hij eerst beweerde minderjarig te zijn, probeerde hij zichzelf kwetsbaar op te stellen. “Niet enkel beweerde hij geen kledij te hebben. Hij vertelde de politie ook dat hij enkel in die woning aanwezig was omdat hij een slaapplek zocht”, zei de openbaar aanklager Philippe Van Ingelgem vandaag op zitting. “Op die manier probeerde hij zichzelf als een sukkelaar in plaats van een roofdier.”

Vanuit uit het openbaar ministerie werd er dus niet getwijfeld dat beklaagde effectief aan het inbreken was. Het verwees onder meer ook nog naar de vaststellingen van de politie. Die hadden opgemerkt dat er een fiets vanuit de garage was klaargezet en er ook een rugzak met juwelen klaarstond. “Hiervoor zijn drie verklaringen mogelijk: Ofwel liegt het slachtoffer, de beklaagde ofwel verplaatsten de kabouters de spullen”, aldus Van Ingelgem. “Ik zie niet in waarom het slachtoffer zou liegen en van het bestaan van kabouters is er nog geen wetenschappelijk bewijs. Ik zie dus maar enkel dat de beklaagde liegt.”

Vandaag op zitting werden de feiten toegegeven. Al werd er vanuit de verdediging wel nog gepleit dat de jonge inbreker nog steeds minderjarig zou zijn. “Feit is dat hij vandaag zijn verantwoordelijkheid wil opnemen”, besloot de raadsman. “Al benadruk ik dat dit geen roofdief is zoals het parket laat uitschijnen. Hij was dakloos en verbleef in een opvangcentrum. Maar na het controleren van zijn voetafdrukken en het uitlezen van zijn gsm konden speurders geen enkel ander feit aan mijn cliënt linken.” Er werd een straf met uitstel gevraagd.

Vonnis op 20 april