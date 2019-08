‘White’n’Black, Gospel Singers’ treden op in Hanswijkbasiliek Antoon Verbeeck

08 augustus 2019

‘White’n’Black, Gospel Singers’ treden op donderdag 15 augustus op in de Hanswijkbasiliek. Dit vocaal ensemble brengt een mix van spirituals, gospels en traditionels. Toetsenvirtuoos Pietro Ramman zal hen begeleiden en Ann Callens-Janssens heeft de algemene leiding van de groep. Door middel van zang en muziek tracht dit gospelkoor mensen dichter tot elkaar te brengen. Toegang tot het concert is gratis. Na afloop van het concert worden alle aanwezigen uitgenodigd in de tuin van de pastorie om na te praten met elkaar en met de leden van het gospelkoor.