“Wel geld voor vlieten, niet voor ouderenzorg en kinderopvang” Wannes Vansina

10 oktober 2019

13u07 5 Mechelen “Een vrij schaamteloze beslissing.” Zo noemt oppositiepartij CD&V de beslissing van het Mechels stadsbestuur om een nieuwe vliet open te leggen. “Dat terwijl onder andere ouderenzorg en kinderopvang moeten inboeten.”

Eerder deze week communiceerde het stadsbestuur dat er een nieuwe vliet komt in de Sint-Katelijnestraat. “Het stadsbestuur kiest voor prestige, niet voor mensen”, zegt gemeenteraadslid Stefaan Deleus. De partij verwijst onder meer naar de plannen om de dagprijs in het Hof van Egmont te verhogen en de verhoging van de belastingen op onroerend goed.

Volgens CD&V zijn er ook dringendere werken aan het openbaar domein. “In maart kregen de bewoners van de Willendriesstraat in Muizen te horen dat de heraanleg van hun wegdek voor onbepaalde duur werd uitgesteld: er moest gewacht worden op de opmaak van een prioriteitenlijst die ten vroegste in januari klaar zal zijn. We vragen ons af hoe hoog de nieuwe vliet scoort op die lijst”, zegt voorzitter Bram Van der Auwera.

Buffer

Schepen van Openbare Werken (Vld-Groen-M+) Patrick Princen verdedigt de beslissing. “Het opnieuw introduceren van water in de binnenstad is een meerwaarde voor de uitstraling van de stad, maar de vlieten bufferen ook regenwater en gaan het hitte-eilandeffect tegen. Daarnaast zijn het groene stapstenen.”

Volgens de schepen is het ook een opportuniteit. “Het gaat over een perceeltje dat de stad gratis krijgt.” De kostprijs voor de heraanleg is nog niet bekend.

De afgelopen jaren werden al heel wat vlieten opengelegd, ook met CD&V in het bestuur.