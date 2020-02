“We herstellen de naam in ere”: Kok start mediterrane brasserie in Kraanbrug Wannes Vansina

12 februari 2020

21u58 0 Mechelen Het is nu nog een grote werf, maar als alles goed gaat, heropent het bekende restaurant Kraanbrug in Mechelen half maart opnieuw de deuren. Sabri Abdelhak (54) en zijn vrouw plannen er een mediterrane brasserie.

Kraanbrug was jarenlang een bekende naam in de stad, tot Henk Coene het restaurant aan de gelijknamige brug (met toen nog feestzalen) in 2012 na een kleine twintig jaar van de hand deed. Er kwam een nieuwe invulling, maar deze was geen lang leven beschoren.

“Kraanbrug was vroeger het restaurant par excellence in Mechelen, maar intussen staat het naar ik vernomen heb anderhalf jaar leeg. Het pand verkeerde in erbarmelijke staat en was niet meer in orde met de voedselveiligheid. Ik behoud de naam en wil deze in ere herstellen”, zegt Sobri.

Terrasboot

Momenteel is de horecazaak een grote werf. Zowat alles wordt vernieuwd. De toog, de tapinstallatie, de vloeren, muren, keuken, elektriciteit..., alles wordt stevig onder handen genomen.

Buiten werd het dek van de terrasboot al volledig vernieuwd. “Het hout was volledig rot, maar het wordt een prachtig terras op een schitterende locatie op het water tussen de mooie architectuur.”

Suïcidaal

Als alles goed gaat, opent Kraanbrug op 15 maart. “Sommigen zeggen dat ik suïcidaal ben”, lacht hij. (Ernstiger:) “Al moet ik toegeven dat horeca niet meer is als vroeger. Het is een zware stiel met veel onzekerheid. Ik zou niet graag hebben dat mijn twee zoons het doen.”

Hijzelf kan ervan meespreken. Tot vorig jaar baatte hij een Marokkaans restaurant uit in Leuven, maar hij zette dat vorig jaar stop. “Het circulatieplan kostte mij de helft van mijn klanten. De meeste horecazaken richten zich enkel nog op studenten.”

“Niks jaloezie”

Mechelen was in dat opzicht een openbaring voor de kok uit Rotselaar. “De stad had vroeger een slechte reputatie. Ik was verbaasd zo’n propere en mooie stad aan te treffen. Wat mij ook opvalt, is de behulpzaamheid van de collega’s. Ze zijn blij dat Kraanbrug terug opengaat, niks jaloezie. Heel fijn!”

Sobri had niet alleen een Marokkaans restaurant, maar werkte ook in de keukens van een Grieks, Frans en Italiaans restaurant. Hij wil het beste van de verschillende werelden combineren en dat zeven dagen op zeven.

“Tussen 11.30 uur en 14.30 uur en vanaf 17.30 uur zal de keuken geopend zijn. In de namiddag serveren we tapas en taarten. Op termijn komt er een vergaderzaal in de boot – dat is een heel mooie ruimte - maar eerst moet de brasserie helemaal op punt staan.”