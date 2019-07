“Vlaamse feestdag hoort thuis op Grote Markt” Wannes Vansina

11 juli 2019

Mechelen viert de Feestdag van de Vlaamse Gemeenschap vanavond in de Kruidtuin met een Vlaams getinte editie van Parkpop en een optreden van Günther Neefs. Dat is niet naar de zin van Vlaams Belang, dat van mening is dat het feest op de Grote Markt thuishoort. Vandaar dat het vanavond een feest organiseert voor de eigen leden en sympathisanten aan de Maneblussersbar in het eigen regiosecretariaat. “Somers en Calvo zijn van mening dat de Vlaamse nationale feestdag moet verbannen worden naar de Kruidtuin waar het gebruikelijke donderdaggebeuren - wat Vlaamser getint dan anders - voldoende moet zijn om de brave Vlamingen ter wille te zijn. Alle uitingen van Vlaamse identiteit zijn immers achterhaald en dus uit den boze, terwijl de moslimgemeenschap haar identiteit recent op de Grote Markt de identiteit wel uitgebreid mocht vieren”, protesteert Frank Creyelman. Hij wijst ook op het belang van de Vlaamse feestdag voor de horeca van de Grote Markt.