“Vier arbeiders renden voor hun leven”: Buurtbewoner ziet bouwkraan omvallen op appartementsgebouw in aanbouw Tim Van Der Zeypen

28 februari 2020

10u20 14 Mechelen In de Lotelingstraat in Muizen (Mechelen) is vrijdagvoormiddag omstreeks 9.30 uur een hijskraan van zo’n dertig meter hoog omgevallen op een bouwwerf. De knal was luid en deed erger vermoeden maar de schade viel mee en niemand raakte gewond. “Een mirakel”, luidt het in de buurt. “Dit had veel erger kunnen aflopen.” Hoe de kraan kon kantelen, wordt nog verder onderzocht.

“Ik was rustig een koffie aan het drinken voor het raam. Ik zag onder meer hoe arbeiders bezig waren met de kraan en allerlei materiaal naar boven aan het hijsen waren. Plots zag ik ze omvallen”, vertelt een buurtbewoner van de Lotelingstraat. “Vier arbeiders die bovenaan stonden moesten rennen voor hun leven. Ze liepen naar binnen en gelukkig maar net op tijd. Want anders had dit veel erger kunnen aflopen.”

De kraan van zo’n dertig meter hoog belandde tegen de stellingen van een appartementsgebouw in aanbouw. Een deel van de stellingen kwam naar beneden. De rest van de kraan knalde tegen een open terras op het appartementsgebouw. “De schade aan het gebouw bleef dus best beperkt”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. De Mechelse hulpdiensten kwamen ter plaatse.

Even werd gevreesd dat er zich mogelijk enkele arbeiders onder het puin bevonden. Maar dat bleek uiteindelijk niet het geval te zijn. “Er raakte niemand gewond”, verduidelijkt politiewoordvoerder Van de Sande. De werf werd een tijdlang afgesloten door de hulpdiensten maar werd na de nodige vaststellingen opnieuw vrijgegeven. Momenteel moet er nog worden achterhaald waarom de kraan omviel.

In de buurt wordt gedacht dat er mogelijk een link is met de hevige neerslag van de afgelopen dagen. “Dat veranderde het hier in een erg drassig gebied”, klinkt het. “Allicht verloor de kraan zijn balans door een grondverzakking en is deze vervolgens kunnen kantelen.” De werken konden na de vaststellingen opnieuw worden verder gezet.

Op de site is een projectontwikkelaar momenteel bezig met de bouw van een nieuw woongebied van enkele appartementen en woningen.