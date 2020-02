“Verregaande gesprekken over gedeeltelijke doorstart failliet CG” Wannes Vansina

13 februari 2020

13u41

Er lopen verregaande gesprekken voor een gedeeltelijke doorstart van de failliete transformatorenbouwer CG in Mechelen. Dat heeft minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) gezegd in het Vlaams Parlement tijdens de behandeling van vragen van Tom Ongena (Open Vld) en Caroline Gennez (sp.a). De christelijke vakbond ACV Puls vernam van de curatoren dat er uiterlijk midden maart duidelijkheid zou zijn over een eventuele doorstart. CG werd tien dagen geleden failliet verklaard: in Mechelen alleen al verloren 450 werknemers hun baan.