‘Verjaardagscadeau’ Lily maakt viergeslacht compleet Wannes Vansina

18 juni 2019

Martha Jansen (80) uit Mechelen is de trotse stammoeder geworden van een viergeslacht. Kleindochter Kim Cauwenbergs (27) beviel op 31 oktober van Lily, nota benen op de 50ste verjaardag van haar moeder Ingrid Bouvier. “Een prachtig cadeau”, lacht deze. “Dat we nu deel uitmaken van een viergeslacht, schept toch wel een extra band.” Hoewel Martha vijf kinderen had, gaat het om het eerste viergeslacht in de familie. De foto werd gemaakt tijdens het doopfeest voor Lily.