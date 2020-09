“Verdichten en open houden”: Stad ontwikkelt basisvisie voor ruimtelijk beleid Wannes Vansina

07 september 2020

23u32 0 Mechelen De stad Mechelen investeert 350.000 euro in de opmaak van een Beleidsplan Ruimte Mechelen. Dat moet de basisvisie bevatten voor het ruimtelijk beleid de komende jaren. Het moet de stad klaarmaken voor de verwachte groei naar 100.000 inwoners tegen 2040, door verdichting. Daarnaast zet het in op het bewaren van de open ruimte.

Het inwonersaantal is de laatste jaren fors toegenomen – tot nu 86.500 - en zal dat de komende jaren nog doen. “Om deze bevolkingsgroei en nood aan bijkomende woongelegenheden op te vangen, moeten we goed nadenken over of, waar en hoe we deze bijkomende inwoners gaan huisvesten en welke bijkomende voorzieningen nodig zijn en waar die een plaats zullen krijgen”, zegt schepen Greet Geypen.

“Hoe we de ruimte vandaag gebruiken heeft gevolgen op hoe onze ruimte er in de toekomst gaat uitzien. Het is daarom belangrijk na te denken over onze ruimte van de toekomst en hoe wij daarin willen leven.” Bij de start van de bestuursperiode deed het stadsbestuur al de belofte om geen nieuwe woonuitbreidingsgebieden meer aan te snijden zoals bijvoorbeeld Stuivenberg.

Dat terwijl wonen in het centrum, nabij de voorzieningen en stations, weer in trek is, waardoor de vraag naar nieuwe woningen stijgt. “Hier is een duidelijke visie nodig over waar en hoe verdicht kan worden met aandacht voor het ontpitten/vergroenen, zoals bijvoorbeeld Komet, Keerdok en Ragheno. Het is aangenaam wonen en werken in Mechelen en dat willen we zo houden”, aldus Geypen.

Naast verdichting wordt sterk ingezet op het behoud en uitbouwen van de open ruimte. “De gemaakte analyses van de open ruimte en de zoektocht naar oplossingen voor de versterking van het groene netwerk in en om onze stad zijn belangrijke input.”

Om tot een goed en bruikbaar beleidsplan te komen, gaat de stad op zoek naar een externe procesbegeleider en ontwerper. De opdracht wordt gegund via een openbare procedure.