“Velen zullen gaan, geloof me”: organisator protestmars tegen ‘Vivaldi-regering’ legt zich niet neer bij verbod Wannes Vansina

08 september 2020

10u15 2 Mechelen Een protestmars ‘tegen de nieuwe Vivaldi-regering’ aanstaande zondag in Mechelen mag van de burgemeester niet plaatsvinden. De organisator lijkt niet geneigd zich bij dat verbod neer te leggen.

De mars zou zondag om 12 uur van start gaan aan het station. “Met mondmasker en rustig. We zijn al met 8.000”, klinkt het op de Facebookpagina van de organisator. De protestmars gaat uit van het Vlaams Front. “Islamiet Somers en zijn gatlekker Vandersmissen we komen eraan! We gaan Mechelen doen daveren”, klinkt het.

Maar als het van de burgemeester afhangt, gaat dat ‘feestje’ niet door. “Als stadsbestuur kunnen we voor zo’n evenement geen toelating geven aangezien het in het kader van de coronaregels slechts toegelaten is een bijeenkomst voor maximaal 400 personen te organiseren en bovendien enkel statisch, zeker geen mars”, motiveert burgemeester Alexander Vandersmissen.

Speelt mee dat de indiener tegen zondag een plan van aanpak diende voor te leggen aan het stadsbestuur, rekening houdend met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Hij deed dat niet.

Racistische leuzen

Een tweede reden is de link met de verboden betoging die op 30 plaatsvond in Oostende. Toen werden racistische leuzen gescandeerd als ‘islamieten parasieten’. “Daar komt ook nog bij dat de ‘harde kern’ van een aantal voetbalploegen de aanvraag om te manifesteren in Mechelen hebben opgevist en onderling delen. Dat kan je als burgemeester natuurlijk onmogelijk laten passeren.”

De organisator, ene Peter Planckaert, lijkt niet onder de indruk. “Velen zullen gaan, geloof me. Velen zijn wakker en weten dat we moeten strijden voor onze toekomst”, laat hij weten via zijn Facebookpagina.