“Veel meer gefietst dan 1.000 kilometer”: VZW Prinses Harte neemt virtueel deel aan Kom op Tegen Kanker Tim Van Der Zeypen

23 mei 2020

19u15 0 Mechelen Dit jaar had VZW Prinses Harte normaal gezien opnieuw deelgenomen aan de 1.000 kilometer van Kom op tegen Kanker. Alleen werd de editie dit jaar uitgesteld door het coronavirus. De organisatie kwam wel op de proppen met een digitale versie. Bij de Mechelse VZW werd er geen seconde getwijfeld.

“Het was leuk voor de teamgeest”, blikt Johan Muyldermans terug. “Dit jaar hadden we ons normaal ingeschreven met twee teams. Sinds november 2019 waren we bezig met de voorbereidingen om het nodige geld in te zamelen. Mits het verplicht moeten afgelasten van één van onze acties, hadden we het doel zonder problemen bereikt.” Binnen VZW Prinses Harte werd er ook volop getraind om de fietstocht van duizend kilometer tot een goed einde te kunnen brengen.

“Er werd toen al gefietst in kleine groepjes. Wanneer de organisatie besloot om deze editie uit te stellen en voorstelde om ze virtueel te houden, moesten we niet lang aarzelen en beslisten we meteen om alsnog te gaan fietsen.” De afgelopen drie dagen werd er in verschillende groepjes gefietst. De organisatie achter de 1.000 kilometer van Kom op tegen Kanker had gevraagd om via de app te registreren op het systeem zodat het aantal gereden kilometers makkelijk kon worden bijgehouden.

2.250 kilometers

“Vandaag (zaterdag) zitten we aan 2.250 kilometer. Veel meer dus dan de 1.000 kilometer die we anders zouden hebben gereden”, luidt het nog bij Muyldermans. Vandaag kwam het fietsteam samen op het Cultuurplein in Mechelen. Met de Mechelse Sint-Romboutskathedraal op de achtergrond werd er een fotomomentje gehouden en werden alle deelnemers bedankt voor hun deelname met een groepsfoto. “Het leefde allemaal erg had onder de deelnemers”, aldus Muyldermans.

“Ook al fietsten we niet samen, er werden heel wat verhalen en foto’s gedeeld in onze gezamenlijke whatsapp-groep." Het ingezamelde geld wordt voorlopig nog niet overgemaakt aan Kom op tegen Kanker. De VZW gaat het ingezamelde geld gebruiken om aan de volgende editie van 2021 zeker te kunnen deelnemen. “En als we het volgend jaar meer geld ingezameld, zullen we het eventuele overschot met heel veel liefde en plezier overmaken”, besluit Muyldermans.