“Van plaats gewisseld met passagier? Nee, ik heb gewoon last van aambeien”: Autobestuurder komt met opmerkelijk excuus tijdens drugscontrole ELF AUTOBESTUURDERS RIJDEN ONDER INVLOED VAN CANNABIS (EN HEBBEN BIJNA ALLEMAAL OOK DRUGS OP ZAK) Tim Van der Zeypen

20 januari 2020

09u50 0 Mechelen Een autobestuurder had afgelopen weekend een opvallend excuus klaar voor de politie. Tijdens een alcohol- en drugscontrole, betrapten zij hoe de chauffeur van plaats wisselde met de passagier. “Ik had last van aambeien”, klonk het.

De chauffeur, met een pijnlijk achterste, werd aan de kant gezet op de Postzegellaan. In afwachting van de controle, probeerde hij van plaats te wisselen maar dat verliep dus niet ongezien. “Het schouwspel werd vastgesteld door onze collega’s”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Toen hij hierover werd aangesproken, kwam hij dus met het excuus van de aambeien op de poppen.”

De politie geloofde zijn uitleg niet en controleerde hem alsnog. Hij testte positief op het gebruik van cannabis en zijn rijbewijs werd in beslag genomen voor vijftien dagen. Binnenkort mag hij het gaan uitleggen op de politierechtbank. Hij riskeert een bijkomend rijverbod en een geldboete dat kan oplopen tot 3.000 euro. Dit weekend liepen er bij de controles in totaal 21 chauffeurs tegen de lamp.

Drugs op zak

Opmerkelijke vaststelling van de politie was dat van de 21 betrapte chauffeurs, er maar liefst elf onder invloed waren van cannabis. Acht van hen waren ook nog een keer in het bezit van drugs. “Zo werd er bij een chauffeur, een fles van twee kilogram lachgas aangetroffen. Net zoals enkele ballonnen. Hoe die er waren terecht gekomen, wist hij niet”, aldus Van de Sande. “Deze autobestuurder beschikte bovendien enkel over een voorlopig rijbewijs.”

Bij de andere chauffeurs werd er onder meer ruim 4,5 gram cannabis en hasj gevonden alsook een flesje anabolen en verschillende joints. Alle drugs werd in beslag genomen. Dit weekend nam de politie in totaal 1.631 ademtests af bij verschillende alcohol- en drugscontroles. Naast de elf chauffeurs die onder invloed reden van drugs, betrapte de politie ook nog tien dronken chauffeurs.

Drie rijbewijzen werden ingetrokken voor zes uur, zeven rijbewijzen dan weer voor drie uur. De alcohol- en drugscontroles kaderden in de BOB-wintercampagne van de politie. “Dergelijke acties zullen ook nog in de toekomst worden herhaald. Zowel overdag als ‘s avonds”, besluit politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.