“Van influencers tot paardenpatrouilles”: Extra controles om samenscholing tegen te gaan dit weekend Tim Van Der Zeypen

03 april 2020

17u45 6 Mechelen De stad Mechelen zal dit weekend met man en macht controleren of haar inwoners de opgelegde maatregelen in de strijd tegen corona naleven. Gemeenschapswachten en jongerenwerkers zullen nadrukkelijk aanwezig zijn, influencers trachten hun volgers te overtuigen om binnen te blijven én de politie krijgt versterking van twee paardenpatrouilles.

“Dit weekend wordt het mooi weer. In normale omstandigheden zouden de Mechelse parken, tuinen en terrassen vollopen”, vertelt burgemeester Alexander Vandersmissen (Open VLD). “Maar om ervoor te zorgen dat we dit binnenkort met zijn allen kunnen doen, moeten we nog even op onze tanden bijten. Ik besef dat het moeilijk is maar het is absoluut nodig. Anders blijft de crisis alleen maar langer duren.”

De stad spaart daarom kosten noch moeite om dit weekend een oogje in het zeil te houden. “We willen jong en oud beschermen tegen zichzelf”, vult schepen van preventie Abdrahman Labsir (Open VLD) aan. “Jongerenwerkers en gemeenschapswachten zullen nadrukkelijk aanwezig op het terrein, speelpleinen en speelbossen. Dit alles om samenscholingen tegen te gaan.”

Paardenpatrouilles

Verder zullen de aantrekkelijk hang-outplekken in de stad worden afgesloten met linten en sensibiliserende signalisatie. Aan de jaagpaden zullen dan weer tekstkarren met ontradende boodschappen worden geplaatst. De stad riep ook lokale influencers op om in online filmpjes hun volgers te overtuigen om binnen te blijven. Hetzelfde werd gevraagd aan de lokale jeugdbewegingen, sportclubs en artistieke jeugdverenigingen.

Tot slot zal de lokale politie duidelijk aanwezig zijn in het straatbeeld. Het kreeg daarom versterking van twee paardenpatrouilles van de Federale Politie. “Zij zullen toezicht houden op de afstandsregels in de stad, de parken en de bossen. Ook de wijkagenten en het biketeam zijn op ronde”, luidt het nog. “Iedereen die de maatregelen niet naleeft zal worden aangesproken. Bij manifeste overtredingen wordt een pv opgesteld.”

De stad benadrukt wel dat een overgrote meerderheid van de Mechelse jongeren zich perfect houden aan de richtlijnen. “Iedereen weet nu onderhand wel wat er van ons verwacht wordt”, besluit Vandersmissen.