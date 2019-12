“U wou munt slaan uit het ongeluk van anderen”: parket wil celstraf voor man die beweerde dat ook zijn wagen beschadigd raakte na ongeval TVDZM

23 december 2019



Een 35-jarige man uit Anderlecht stond vanochtend terecht voor oplichting. In oktober 2017 bood hij zich aan als slachtoffer van een verkeersongeval. Vlak hiervoor was een motorfiets gebotst met een personenwagen. Tijdens die val, althans zo beweerde beklaagde, zou de motorfiets ook het voertuig van de 35-jarige hebben beschadigd. “De beweringen werden duidelijk tegengesproken”, zei het parket. “Een brandweerman zag het ongeval gebeurde en legde een objectieve getuigenis af. Verder kwam ook de politie tot de conclusie dat zijn verhaal weinig geloofwaardig is.” Het parket eist een celstraf, de 35-jarige zelf vroeg de vrijspraak. “Ik zweer het. Alles wat ik heb gezegd, is de waarheid”, verdedigde hij zichzelf op zitting.

De rechter velt op 13 januari 2020 een vonnis.