“Tunes4Students biedt troost”: radio verbindt studenten in tijden van corona Wannes Vansina

18 maart 2020

11u56 18 Mechelen Het begon als een leuk tijdverdrijf, maar stilaan wordt Tunes4Students dankzij de coronacrisis méér dan dat. Het radio-initiatief van Lennert Goos (18) en Lotte Peeters (20) brengt studenten van Thomas More Mechelen in tijden van corona en lockdowns samen, al is het dan virtueel. Door een quiz online te laten plaatsvinden en deejays virtueel te laten optreden. “Ik denk dat wij troost bieden.”

Eerstejaarsstudent Journalistiek Lennert lanceerde Tunes4Students in oktober van op zijn kot. “Het begon als een soort van grap. We hadden projectweek en moesten in werkgroepen samenzitten. De radio stond op. Om de haverklap klonk het: ‘Zet eens een andere zender op.’. Door aanvragen te doen, bepalen studenten bij Tunes4Students zelf de muziek.”

Ik dacht eigenlijk dat een heel team met die radio bezig was. Bleek dat enkel Lennert te zijn Kotgenote Lotte Peeters

Kotgenoot Lotte, die in het derde jaar zit, sprong snel mee op de kar. “Ik dacht eigenlijk dat een heel team met die radio bezig was. Bleek dat enkel Lennert te zijn”, blikt ze terug. Maar ze staat er helemaal achter. “Wij willen geen lange commercial breaks of voor de 20ste keer van de dag die ene commerciële hit.”

Studentenleven

De steeds verder uitgebouwde onlineradio legde zich louter toe op muziek, al is dat eerder een excuus. “Eigenlijk gaat het om de onlinecommunity eromheen, om mensen die samen afspreken om naar de livestream te gaan”, zegt Lennert.

Dat is eens zo belangrijk nu het studentenleven compleet op apegapen ligt. Normaal zou hoogstudentenvereniging Retabo donderdag een facbar organiseren, maar omwille van de coronamaatregelen is dat natuurlijk niet meer mogelijk. Tunes4Students en Retabo hebben dan besloten om de handen in elkaar te slaan en voor een online-activiteit te zorgen. In de plaats komt een quiz. “Dankzij ons platform van Tunes4Students kunnen we deze online laten plaatsvinden”, zegt Lotte, die in het praesidium zit.

Daarnaast is de radio ook op zoek naar deejays, bands en ander muzikaal talent om liveshows te organiseren. Een aantal deejays zegde reeds toe. “We willen ervoor zorgen dat het sociaal leven niet uitsterft. Dankzij onze onlinecommunity en chatbox kunnen studenten met elkaar in verbinding blijven.”

De docenten doen allemaal iets anders. De ene gooit zijn syllabus online en zegt: ‘Voilà, studeer maar.’ Andere doet onlineconferenties via het leerplatform, nog andere stellen online-oefeningen ter beschikking Lennert Goos, initiatiefnemer radio Tunes4Students

Schrik voor examens

Intussen moet er ook nog gestudeerd worden, ook al is de hogeschool gesloten. Het blijkt improviseren. Lennert: “De docenten doen allemaal iets anders. De ene gooit zijn syllabus online en zegt: ‘Voilà, studeer maar.’. Andere doet online conferenties via het leerplatform, nog andere stellen online oefeningen ter beschikking. Van sommige heb ik dan weer helemaal niks gehoord. Ik kan wel zeggen dat in onze klasgroep de schrik er inziet voor de examens.”

Maar ook voor die stress kan Tunes4students van pas komen. “Denk je aan je vrienden waarmee je anders een pint gaat drinken, zet dan samen Tunes op en kies zelf wat goede muziek. Ik denk dat we zo troost bieden”, besluit Lotte.

Meer info op tunes4students.be.