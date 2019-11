“Tijd van klein schattig manneke is voorbij”: Warre (15) trekt op tournee met zelfgeschreven voorstelling Wannes Vansina

Mechelen is een stand-up comedian en cabaretier rijker: Warre Verlinden. Hij is amper 15, maar trekt de komende maanden wel met een zelfgeschreven show 'Boter is boter' van podium naar podium. En ook al schreeuwde de jonge performer al innerlijk om zijn moeder, hij blijft zijn dromen najagen. "Want op een podium staan, is puur genieten."

Warre is de helft van Warremma, het jeugdige cabaretduo dat hij de afgelopen jaren vormde met zijn oudere zus Emma. Nu wil hij proberen op zijn eentje de lachers op zijn hand te krijgen, een plan waar hij al een tijdje mee rondloopt. “Emma zit in haar tweede jaar aan de unief. Daardoor werd het een beetje stil rond Warremma, maar ik wil niet stilzitten”, vertelt het jonge podiumbeest.

Speelt mee dat hij aan het Mechelse Conservatorium al twee jaar, als jongste van de klas, les krijgt van stand-up comedian Thomas Smith. “Dat is fantastisch. Ik leer veel bij. Ik ontdek nieuwe stijlen, leer hoe je interactie maakt, hoe je een ranzige mop kan vertellen op een manier dat de mensen ze toch appreciëren.”

Het is wel wennen om alleen met zijn grappen, liedjes en ukulele op een podium te staan. “Voordien had ik mijn zus. Zij deed de bindteksten, ik moest gewoon een klein schattig manneke zijn. Nu moet ik alles zelf doen. Het voelt alsof ik in mijn blootje sta, maar na de eerste lach kan ik mijn ding doen.”

CLB

Een jaar lang schreef hij aan Boter is boter. De voorstelling is uit zijn leven gegrepen. De onderwerpen: het medisch onderzoek bij het CLB en het feit dat hij single is, wat hem wel eens op ‘geroddel’ van zijn familie komt te staan. “Uitvergroot uiteraard, en niet zomaar mijn ervaringen. Dat zou saai zijn. Als het goed is, is het herkenbaar voor iedereen. Dat de mensen zeggen: ‘Ik ken dat gevoel’.”

Intussen heeft hij er vier try-outs op zitten voor telkens een man of veertig. Het ging met vallen en opstaan. Na de tweede try-out hield hij het bijna voor bekeken. “Het waren echt lieve mensen, maar ook heel stil. Terwijl ik interactie nodig heb. Naarmate de try-out vorderde, was ik letterlijk en figuurlijk aan het krimpen. Op het einde dacht ik: ‘Dit doe ik nooit meer!’ Intussen kan ik het na onder meer een gesprek met Thomas Smith relativeren. Een sporter wint ook niet alles. De try-out erop ging het wél goed.”

Een andere keer zaten er kinderen van de lagere school in de zaal en dat was niet echt de bedoeling. “‘Mama, ik moet hier weg’, dacht ik. Ik vertel best ook vettige moppen, maar die ouders zaten daarbij! Gênant. Ik ben dan maar begonnen met wat kindermopjes en uiteindelijk waren ze helemaal mee.” Dat is ook een van zijn sterktes: geen twee voorstellingen zijn dezelfde. Zelfs zijn ouders weet hij elke keer te verrassen.

Undercover

Onwaarschijnlijk voor een jongeman die snel overprikkeld raakt en aan dyslexie lijdt. Maar tegelijk beseft de leerling sociaal-technische wetenschappen van Ursulinen Mechelen dat het weinigen is gegeven om door te breken. “Mijn grote droom is om een programma van een uur bijeen te schrijven en te mogen optreden voor een bekende comedian. Bijvoorbeeld Jochem Myjer. Dromen mag, toch?”

Intussen timmert hij ook verder aan de weg als acteur. In 2015 speelde hij een van de hoofdrollen in de jeugdserie ‘Kattenoog’, vervolgens deed hij gastrolletjes in ‘De Kotmadam’, ‘De Zaak Menten’ en het tweede seizoen van ‘Undercover’. Warre speelde verder onder meer ook een rolletje in een clip van Lost Frequencies en nam de stem van Woezel voor zijn rekening in de film ‘Het geheim van de sloddervos’.

Justin Bieber

Wie Warremma trouwens nog eens aan het werk wil zien, moet begin volgend jaar naar… Breda. Broer en zus zullen daar optreden op het Festival 39Graden. Dat deden ze ook al eens toen ze 10 en 14 waren, ook al moet je eigenlijk 16 zijn om er aan de bak te mogen. “Het Nederlands publiek is anders. Het ging toen volledig uit zijn dak, alsof Justin Bieber voor hen stond. Je mag al eens overdrijven, hé”, lacht hij. Meer info en boekingen via www.warremma.be.